Drømmescoring sendte G16-laget til finale

Det norske laget måtte vente fire timer etter sin egen seier før jubelen over finaleplass kunne starte. Hadde vertslandet Island slått Polen, ville det bare blitt spill om 3.-plass, men den polske 2-1-seieren gjorde Norge til gruppevinner.

Harald Nilsen Tangen (Viking) og Håvar Kleppe (Brann) ga Norge ledelsen hver sin gang, men nordirene utlignet begge ganger. Kitolanos scoring sju minutter før slutt greide ikke motstanderen å svare på.

– En strålende scoring, sa G16-landslagstrener Gunnar Halle til fotball.no om vinnermålet.

– Det var bra med seier, men prestasjonen var litt under pari, spesielt i 1. omgang. Vi gjorde mange tekniske feil med pasninger og mottak, og vi var for unøyaktige. I 2. omgang hadde vi bedre kontroll, vurderte han.

Norge slo Polen 1-0 og var uheldig som måtte nøye seg med 1-1 mot Island.

– Vi var gode mot Polen, og vi dominerte mot Island. I dag er jeg litt skuffet over prestasjonen, men guttene skal ha for at de kom tilbake og vant, sa Halle.

Han har byttet mye fra kamp til kamp ettersom det er kamp annenhver dag i mesterskapet på Island, og signaliserte at han trolig gjør det også til finalen. Der venter Danmark, som vant alle sine tre kamper i gruppe B og går til finalen med 13-1 i målforskjell.

