Liverød avblåser Forlán-avtale etter Bohinen-nei

Etter flere uker med enorm oppmerksomhet, legges prosjektet med Forlán dødt.

– Vi kunne fått Forlan til en «gi bort pris». Men treneren sa i tolvte time nei. Og da ble det slik. Noe alle nå må forholde seg til og så legge det hele til siden.Vi må få ro og legge dette bak oss, og heller se fram mot neste seriekamp. Ferdig med det. Og så må jeg «face» Diego ved neste anledning og ta dette med han selv. Fotballen i Sandefjord må gå videre. Noe jeg skal bidra til, sier fotballrådgiver Terje Liverød til NTB torsdag kveld.

Ifølge den tidligere Danmark-proffen mener trener Lars Bohinen at det blir fort kort tid å kjøre inn hele fire nye spillere foran høstsesongen. I tillegg måtte Sandefjord ha lånt ut en spiller innen 20. august for å gjøre plass til Forlán på klubbens utlendingskvote.

– Dette hadde vært en «once in a lifetime possibility» for fotballen i Sandefjord, og som aldri noensinne vil komme igjen. Vi ville plassert Sandefjord by og fotballen i Sandefjord på verdenskartet, Diego sa ja til å være klubbens ambassadør i utlandet, til å hjelpe til med fotballskoler og det arbeidet jeg har indikert at vi kan gjøre i Uruguay og Argentina. Sponsorene ville fått eksponering, faktisk rundt i verden, rundt i verden de ellers aldri ville fått. Jeg er ikke sikker på om man egentlig forstår hva man har sagt nei til, sier Liverød.

Ført bak lyset

Slik oppsummerer Liverød de siste ukenes elleville Forlán-jakt.

– Som en drøm; en av tidenes beste spillere, som fortsatt er fullt fit, verdens beste spiller i VM i 2010, en hedersmann, gentleman og fullblodsproff sa ja, til nærmest «enhver pris», å spille i vesle Sandefjord i Norge. Forlan kan i dag, i en alder av 38, reise stort sett dit han vil. Og han ville til Sandefjord. Det var som en vakker drøm da han fortalte meg dette, sier Liverød.

Nå føler han at Forlán er ført bak lyset.

– Ja, jeg angrer fordi vi egentlig har ført hedersmannen Forlan bak lyset. Fordi jeg har brutt mitt ord om å gi han et tilbud, «uansett hva det var». Det gjorde vi til sjuende og sist ikke fordi treneren satte ned foten. Jeg kan forstå og respektere alle avgjørelser, forholde meg til disse på profesjonell måte, men ikke når avgjørelsene kommer etter at et mandat er ved å bli fullført. «Forsøket» var totalt vellykket, bortsett fra at vi til slutt ikke maktet å gi han et tilbud, sier Liverød.

Skuffet Forlán

– Hvordan har Forlán reagert på at dere avblåser jakten?

– Forlan er meget skuffet og overrasket. Han har gitt Sandefjord en gave, som om den kom fra Vår Herre, men som man ikke evnet å forholde seg til på en veldig bra måte, mener Liverød.

Sandefjord skal ha fått presset millionutgiftene for én Forlán-høst under 4 millioner kroner. Pengene var på det meste i boks, sier Liverød.

– Ja, med 95 % sannsynlighet, uten annen risiko for klubben enn kalkulert 6000 flere tilskuere i hele høstsesongen. Resten ville vært dekket av de sponsorene som ønsket å yte samt et par garantister for eventuelt det som skulle mangle. Forlan var til slutt villig til å komme for mye mindre enn hva folk og mediene har spekulert i. Fordi han hadde tent på ideen og Sandefjord, på hva han og jeg hadde snakket om.

– Det var ferie i Norge, alt kom som julekvelden på kjerringa, beslutningstakere var vekk osv. Timingen var alt annet enn optimal, sier Liverød etter at et Fotball-Norge i feriemodus ikke evnet å få plass den sensasjonelle avtalen med spissen som ble kåret til fotball-VMs beste spiller i 2010.

