Norges grupperivaler til finale

To scoringer av Arsenal-spillere avgjorde da Nederland slo England 3-0, selv om mesterskapets toppscorer Jodie Foster (fem mål) gikk målløs av banen.

Vivianne Miedema nikket inn ledermålet halvveis i første omgang på innlegg fra Jacky Groenen. Hun vant i lufta mot Lucy Bronze ved lengste stolpe og stanget ballen i mål.

Få minutter senere var England nær utligning, men tidligere Lillestrøm-spiller Sherida Spitse endret retning på Jade Moores nikk så ballen traff stolpen og ikke nettmaskene.

England jaget utligning også i annen omgang, men Daniëlle van de Donk utnyttet et svakt tilbakespill i det 70. minutt, nådde ballen før keeper og gjorde 2-0. På overtid tvang innbytter Renate Jansen fram et selvmål av Millie Bright som fastsatte resultatet.

Foster jaget forgjeves scoring og tapte duellene mot en tredje klubbvenninne, Nederlands keeper Sari van Veenendaal.

Ny mester

Allerede etter kvartfinalene var det klart at årets EM ville resultere i et nytt navn på listen over mestere. Tyskland står fortsatt med åtte titler, Norge med to og Sverige med en. Søndag får England eller Danmark sin første.

England er i sin annen finale, etter å ha blitt utklasset av Tyskland for åtte år siden, Danmark i sin første.

Nederland har vunnet alle sine fem kamper så langt i EM-turneringen og har skapt fotballfeber i hjemlandet. Torsdag ble publikumsrekorden fra åpningsrekorden fra Norge slått, da 27.093 tilskuere så kampen i Enschede.

Finalen søndag spilles samme sted, og nederlenderne vil gjøre det de kan for å klemme inn enda flere.

Smak av Norge

England hadde i likhet med Nederland vunnet alle sine kamper før torsdagens semifinale, men laget som imponerte mest av alle i gruppespillet og slo ut sterke Frankrike i kvartfinalen måtte strekke våpen mot EM-vertene.

Etter den overraskende bronsen i forrige VM håpet England å gjøre det enda bedre denne gang, men greide ikke å innfri.

Tross Norges brutale nedtur i EM er det flere spillere med norsk tilknytning i finalen. Danmarks høyreback Theresa Nielsen er Vålerenga-spiller og ble matchvinner i kvartfinalen mot Tyskland, mens Nederlands kaptein Sherida Spitse avgjorde cupfinalen for LSK kvinner så sent som i fjor, før hun vendte hjem til Twente. EM-finalen spiller hun dermed på hjemmebane i Enschede.

