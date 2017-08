Real Madrid vant på straffer

61.000 tilskuere på Soldier Field i Chicago så lagene spille 1-1 i selve kampen, før den spanske storklubben vant 4-2 på straffespark.

Borja Mayoral ga Real Madrid ledelsen via et motstanderbein etter en snau time, men Dom Dwyer gjorde 1-1 for MLS-laget tre minutter før full tid. Han reagerte raskest etter at Dax McCarty nikket i stolpen på et hjørnespark, og satte hodet på ballen før keeper Luca Zidane nådde fram.

Real-trener Zinédine Zidane byttet flittig. I løpet av kampen viste han fram alle stjernene han hadde med seg, men slapp også til reserver og unge talenter. Cristiano Ronaldo var ikke med i USA.

MLS' allstarlag inneholdt på sin side store navn som David Villa, Bastian Schweinsteiger og Kaká.

Onsdagens kamp avsluttet Real Madrids 11 dagers USA-turné, som også omfattet et 2-3-tap mot Barcelona i Miami og kamper mot Manchester-lagene United og City. Det var første gang på turneen at Real gikk av banen som vinner.

– Det var viktig å få med oss en seier hjem, men nå ser vi fram mot supercupen, sa Mayoral.

Real Madrid møter Manchester United i den europeiske supercupen i Skopje 8. august, før det er spansk supercup mot Barcelona 13. og 16. august. Laget serieåpner i La Liga 20. august.

