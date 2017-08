Sjarapova stoppet av vond arm

Den russiske tennisstjernen spilte sin første turnering i USA på over to år, etter å ha sonet 15 måneders utelukkelse for bruk av det omstridte stoffet meldonium.

Hun slo hjemmefavoritten Jennifer Brady i tre sett i sin åpningskamp, men mer spill ble det ikke på hardcourten i Stanford.

– Jeg hadde smerter i venstre underarm mot slutten av mandagens kamp. Etter en MR-undersøkelse anbefalte legen at jeg ikke tar sjansen på å forverre tilstanden, sa Sjarapova.

– Dessverre betyr det at jeg må trekke meg fra turneringen. Publikumsstøtten mandag var veldig spesiell, og jeg ønsker jeg kunne spille videre, men jeg kan ikke ta sjansen på det.

Rørt over støtte

Sjarapova gjorde det klart at hun var rørt over publikums støtte.

– Jeg har lyst til å klemme alle sammen og si takk. Det var min første kamp i USA på veldig lenge, og dette er mitt annet hjem, sa hun.

Skadeforfallet sår tvil om Sjarapovas deltakelse i US Open, som starter i slutten av måneden. Det er også uklart om hun kan delta i den viktige oppkjøringsturneringen i Cincinnati, dit hun har fått wildcard.

På etterskudd

Sjarapova var i april tilbake etter dopingutelukkelsen, men en hofteskade tvang henne til å trekke seg fra kvalifiseringen til Wimbledon-turneringen. Russeren med fem Grand Slam-titler sliter med å klatre på rankingen. Hun er nå på 171.-plass.

– Jeg føler at alle har et stort forsprang, og jeg må spurte for å ta det igjen. Det viktigste er at jeg spiller, sa hun. Men det greide hun ikke å gjøre i Stanford.

(©NTB)