Lallana mister sesonginnledningen for Liverpool

Det bekrefter Liverpool på sitt nettsted fredag. Lallana ble skadd i finalen under en oppvisningsturnering mot Atlético Madrid i München onsdag.

– Dette er selvfølgelig ikke den nyheten vi ønsket oss, sier manager Jürgen Klopp.

– Dessverre er skaden så alvorlig at det mest sannsynlig vil bety at Adam er ute i et par måneder, ikke uker, så vi kan med stor sikkerhet si at han er ute i august og september, fortsetter tyskeren.

Lallana mistet flere kamper for Liverpool med en lårskade også på slutten av forrige sesong. Engelskmannen har blitt en favoritt hos fansen etter overgangen fra Southampton i 2014, og i februar fikk han en forlenget kontrakt på tre nye år.

