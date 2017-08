Melgalvis mister høstsesongen

Det var i en treningskamp mot Sarpsborg sist helg at Melgalvis pådro seg skaden. Ifølge Lillestrøms lege settes han utenfor i tre måneder.

– På sett og vis kunne ikke skaden kommet på noe verre tidspunkt. Både laget og jeg selv har vært i fin flyt, og mye spennende skulle skje framover, sier Melgalvis til avisen.

Først trodde han ikke at det var noen alvorlig skade, men en undersøkelse torsdag slo fast skadens omfang.

Melgalvis er glad for at det ikke gikk verre, for situasjonen som endte med overtråkk og ankelskade startet med en vridning i kneet.

– Det kunne ført til skade som ville holdt meg ute lenger enn bare ut sesongen. Likevel er det kjedelig nok at jeg ikke kan bidra i høst, sier Melgalvis, som har et lite håp om å rekke noen av de siste kampene.

Skaden forpurrer også hans landslagsplaner. Melgalvis har bestefar fra Latvia, og representanter for det latviske landslaget skulle se ham mot Strømsgodset 13. august.

– Jeg må nok ta en telefon og forklare situasjonen, men det er like aktuelt å spille for Latvia etter at jeg er frisk igjen, sier han til Hamar Arbeiderblad.

