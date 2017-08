Nordtveits Hoffenheim møter Liverpool

Det er klart etter fredagens trekning.

Hoffenheim, som endte på fjerdeplass i Bundesliga forrige sesong, må dermed overgå et stort hinder i Jürgen Klopps mannskap om det skal bli gruppespill i mesterligaen kommende sesong.

Napoli må på sin side slå Mario Balotellis Nice over to kamper for å gå til gruppespillet, mens Sevilla må ta turen til heksegryta i Istanbul etter å ha trukket Basaksehirspor. De øvrige kampene i kvalifiseringen for lag som ikke er nasjonale mestere Young Boys – CSKA Moskva og Sporting Lisboa – FCSB (Steaua Bucuresti).

I kvalifiseringen for seriemestere blir det mange oppgjør som inkluderer nordmenn.

FC København, med Ståle Solbakken og Tom Høgli, møter Qarabag fra Aserbajdsjan, mens Per-Egil Flo og hans Slavia Praha møter kypriotiske APOEL Nikosia.

Omar Elabdellaouis og Tarik Elyounoussis Olympiakos møter kroatiske Rijeka, mens Kristoffer Ajers Celtic må reise til Kasakhstan for å møte Astana over to kamper. Den siste kampen i mesterpuljen er Hapoel Beer-Sheva mot Maribor, som forløper seg uten involverte nordmenn.

