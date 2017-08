Stabæk henter amerikansk landslagsspiller

Det bekrefter Stabæk på sin hjemmeside fredag. Amerikaneren, som er angrepsspiller, har fire landskamper for USA.

– Jeg har en virkelig god følelse nå, og vil takke Stabæk for at de tør å ta sjansen på meg. Jeg gleder meg veldig til å få gi alt jeg har for den blå drakten og er bare glad for å være her, sier Rubin til klubbens nettsted.

– Han kan spille i flere posisjoner. Spiss, kant, nummer 10. Vi har mistet en spiss (Alex Nimely) og Moussa (Njie) er skadd, så det passer fint med en ung, talentfull spiller. Rubin falt litt ut etter et trenerskifte i Utrecht, og vi er jo ikke helt ukjente med å få nye Stabæk-spillere på den måten, sier sportslig leder Inge André Olsen.

Rubin spilte sist i danske Silkeborg, men ble hentet til nederlandske Utrecht i ung alder etter å ha gått gradene på amerikanske ungdomslandslag.

