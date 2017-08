Uvant utfordring for John Terry

Forsvarskjempen vant 15 titler i sine 22 sesonger som Chelsea-spiller, men 36-åringen måtte lete etter en ny klubb for å kunne fortsette karrieren. Han avviste interesse fra flere Premier League-klubber og signerte for Aston Villa.

Der tjener han 630.000 kroner i uka, men det er ikke pengene som inspirerer ham. Han vil hjelpe den gamle storklubben tilbake til det gode selskap etter noen tunge år.

– Det ville være veldig spesielt. Det ville være helt der oppe blant det beste jeg har gjort. Å ta et steg ut av komfortsonen var en stor avgjørelse for meg, sier Terry før sine første seriekamper utenfor Premier League siden et kort leieopphold i Nottingham Forest for 17 år siden.

– Mesterskapsserien er trolig en av de mest uforutsigbare ligaer i fotballverden. Vi bør satse på direkte opprykk, og aller helst som serievinner.

Stort press

Aston Villa har vært langt fra tidligere storhet de siste sesongene, og var hele 18 poeng fra plass i opprykkskvalifiseringen sist sesong. Ved å sikre seg Terry har manager Steve Bruce gjort jobben sin litt lettere.

– Det følger stort press med oppgaven, men vi er en gruppe spillere som liker press. Denne klubben fortjener å være i Premier League, synes John Terry.

De tre lagene som rykket ned fra eliteserien håper alle å rykke opp igjen i første forsøk. Middlesbrough har brukt over 300 millioner kroner på Jonny Howson, Ashley Fletcher og Britt Assombalonga, og bookmakerne har gjort klubben til fremste opprykksfavoritt.

Ufred

Sunderland sliter derimot fortsatt med moralen etter nedrykkssesongen, og det skapte bølger da Darron Gibson ble filmet i en bar mens han beklaget seg over lagkameratene etter 0-5-tapet mot Celtic sist helg. Laget har også mistet Jermain Defoe og Jordan Pickford.

Hull har i likhet med Middlesbrough (Garry Monk) og Sunderland (Simon Grayson) ny manager. Russeren Leonid Slutskij er ny sjef for Markus Henriksen og Adama Diomandé.

John Terry og Aston Villa innleder sin sesong mot nettopp Hull lørdag.

(©NTB)