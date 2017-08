Warholm overrasket over oppstyret etter Bislett-suksessen

21-åringens prestasjoner skapte så mye trykk fra mediene og omgivelsene at han raskt måtte skjermes fra det hele. Moren Kristine Haddal rykket inn som ekstra medierådgiver, og alle henvendelser måtte gå via henne.

– Det var selvfølgelig spesielt og noe nytt. Spesielt etter Bislett kom det opp på et nytt nivå rundt alt det utenomsportslige. Det ble en mye større faktor enn jeg hadde trodd det kunne bli. Det var annerledes. Jeg er glad jeg har kompetente folk rundt meg som kan hjelpe meg, sier Warholm til NTB under en pressekonferanse på Grange Tower Bridge Hotel i London.

Han mener oppmerksomhet er en naturlig del av å prestere på toppnivå.

– Anerkjennelse er hyggelige greier. Det er kjekt at folk setter pris på innsatsen man legger ned. Jeg håper det gir glede til andre enn bare meg selv.

Mange løp

Warholm knuste i juni siden egen norske rekord på 400 meter flatt fra 46,10 ned til sterke 44,87. Det klarte han under et stevne i Florø.

Siden har det gått i slag i slag for norsk friidretts nye storstjerne. Under Bislett Games senket han sin egen rekord på spesialdistansen 400 meter hekk fra 48,49 til 48,25. Tre dager senere tok han sin annen strake Diamond League-seier, denne gangen i Stockholm.

Under U23-EM løp Ulsteinvik-gutten inn til gull på 400 meter hekk, mens det ble sølv på 400 meter flatt. Warholm er ikke bekymret for at det har blitt mange løp på ham i oppladningen til VM.

– Vi visste at det kom et VM nå. Vi har prioritert en del andre ting også, men vi har ikke nedprioritert mesterskapet. For det første er jeg ung. Vi prøver fortsatt å legge et grunnlag, og vi jobber mye med å få den erfarenheten som skal til. I år har jeg løpt meg trygg. Det er en fin følelse å ta med meg inn i VM. Det er ikke sånn at U23-EM ødelegger så mye for VM, sier han.

Overskudd

Warholm forteller at han ikke har gjort så mye de siste ukene før VM i London.

– Det stemmer at jeg har gjort lite. Det handler mye om overskudd. Ja, jeg holder beina i gang, men det meste av arbeidet som går på det tekniske, utholdenhetsmessige og farten gjør man om vinteren og i opptreningsfasen. Overskudd er veldig viktig. Det er det vi jobber mye med nå. Det gjelder å kjenne på den gode følelsen, forklarer han.

Søndag skal han i aksjon for første gang i London. Da står første runde i kvalifiseringen til 400 meter hekk på programmet.

