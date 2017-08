Bendtner-dobbel i Rosenborg-opptur

Celtic slukket Rosenborgs mesterligahåp i midtuken, men lørdag var smilet tilbake hos RBK-spillerne. Pål André Helland scoret og ordnet straffe da trønderne gikk opp til 2-0 i 1. omgang mot Kristiansund.

Bendtner var iskald fra straffemerket. Etter hvilen reduserte Daouda Bamba for KBK, men scoringer av Bendtner og Milan Jevtovic ga Kåre Ingebrigtsens mannskap 4-1 og tre viktige poeng i gullkampen.

Resultatet gjør at Rosenborg har åtte poeng ned til Sarpsborg på annenplass, men sarpingene har en kamp mindre spilt. Tabelltreer Molde har ti poeng opp til RBK.

Likte kampplanen

– Kampplanen fungerte bra i dag. Vi ville gjerne stå høy og ha mye ball. Vi spilte god fotball og scoret noen gode mål, sa Bendtner til Eurosport etter kampslutt.

– Jeg er glad for å ha scoret to mål i samme kamp. Jeg ble brukt på en god måte i dag, sa dansken, som la til at «det kommer mer» fra ham utover høsten.

– Resultatet er ikke så kult, men det var viktig at vi sto opp i 2. omgang. Det var dumt at RBK fikk tredjemålet, ellers kunne det ha blitt spennende, sa KBK-trener Christian Michelsen.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen ga ros til tomålsscorer Bendtner

– Det var viktig å vinne i dag, viktig å legge press på resten. Nicklas var – og har vært – meget bra for oss. Han er en meget bra spiller.

Bytter

RBK-trener Ingebrigtsen gjorde fem bytter fra onsdagens kamp mot Celtic. Profiler som Fredrik Midtsjø og Anders Konradsen var benket fra start, mens Marius Lundemo, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach, Matthías Vilhjálmsson og Pål André Helland alle fikk sjansen i startelleveren.

Milan Jevtovic headet utenfor på vertenes første sjanse, men kort tid etter ordnet Helland 1-0 fra distanse. Et innkast fra Vegar Eggen Hedenstad tok Kristiansund-forsvaret på senga. Helland takket og bukket, skar inn i banen og klinket ballen inn i nærmeste kryss bak KBK-keeper Sean McDermott.

Gjestene lyktes ikke med mye den første halvtimen. Torgil Gjertsen testet skuddfoten etter 31 minutter spill, men Rosenborgs André Hansen hadde kontroll. Seks minutter før hvilen sto det 2-0. Helland ble felt i boksen, dommeren pekte på straffemerket, og fra elleve meter var Bendtner sikker. Han sendte sin tidligere lagkamerat i Arsenal, burvokter McDermott, feil vei og så ballen gå trygt inn i nettet.

Bamba-scoring

Serielederen så ut til å gå mot en behagelig trepoenger, men ut av intet reduserte Bamba etter 58 minutters spill på Lerkendal. Gjertsen spilte lagkameraten fint opp, Bamba kvittet seg med oppasser Hedenstad og dunket ballen i lengste kryss.

Kristiansund jaktet utligning mot et noe nølende Rosenborg-mannskap, men Nicklas Bendtner skulle etter hvert roe RBK-fansens nerver. Et kvarter før slutt plukket dansken opp returen på et Jevtovic-skudd og plasserte sikkert inn 3-1. Dansken kjeftet på Jevtovic etter scoringen, fordi sistnevnte ikke hadde sentret til ham med en gang, mens fansen jublet.

Like etter 3-1 bidro Bendtner i tillegg med målgivende. Han spilte Jevtovic fint gjennom, og sistnevnte hadde små problemer med å sette inn hjemmelagets fjerde nettkjenning.

Det ble 3-3 da lagene møttes i Kristiansund i vårsesongen, men denne gangen klarte ikke KBK å varte opp med en snuoperasjon.

