Carlsen skuffet etter remis mot Anand

Etter over fem timer ble det endelige resultatet 0,5 – 0,5 mellom de to spillerne. Carlsen spilte med svarte brikker. Nordmannen hadde imidlertid 30 minutters tidsfordel på Anand, og datamaskinen viste et stort overtak for nordmannen.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke fikk mer ut av det da han overså gaffelen, sa Carlsen ifølge VG.

Dette var sjuende gang på at han spilte med svart i langsjakk mot Anand. De seks foregående partiene har endt med én seier, ett tap og fire remis.

Carlsen ligger i delt ledelse i turneringen – sammen med Fabiano Caruana og Maxime Vachier-Lagrave. Torsdag vant han mot russiske Sergej Karjakin.

Sinquefield Cup inngår i Grand Chess Tour, og er turnering nummer tre av fem. Carlsen vant de to første turneringene som var i Paris og Leuven i Belgia.

