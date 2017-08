EM-gull til sykkellegenden Marianne Vos

30-åringen var en del av et brudd som fikk gå mot slutten av rittet. På oppløpet var hun klart sterkere enn italienske Giorgia Bronzini. Vos var så trygg på seier at hun begynte å feire allerede før hun hadde passert målstreken.

Vos har vunnet en rekke mesterskapstitler spredt over flere sykkelgrener, deriblant tre VM-gull og ett OL-gull (2012) på landeveien. Hun seiler opp som en klar vinnerkandidat også under verdensmesterskapet i Bergen i september.

Bronsen i lørdagens EM-ritt gikk til russiske Olga Zabelinskaja.

Mye støting

Emilie Moberg var Norges største håp, men hun endte utenfor topp ti i Herning. Det norske laget besto også av Line Marie Gulliksen, Ingrid Moe og Thea Thorsen.

Det ble gjort en rekke bruddforsøk under lørdagens fellesstart, men hovedfeltet tettet luken hver gang. Først da det var under 20 kilometer igjen lyktes det en trio å få en luke. Ikke lenge etterpå var gruppen doblet til seks ryttere, og for første gang var et brudd ordentlig etablert.

I den danske sidevinden var luken på det meste nærmere 50 sekunder. To av utbryterne falt av mot slutten, deriblant Katarzyna Pawlowska. Den polske jenta kjørte inn i et bakhjul og veltet med fire kilometer igjen. Dermed var det kun fire igjen som kjempet om medaljene.

Til slutt var det Vos og Bronzini som fikk en luke i kampen om gullet.

Tre norske medaljer

Norge har plukket tre medaljer så langt i EM. Onsdag tråkket Andreas Leknessund inn til gull på juniorenes tempo. To dager senere tok Susanne Andersen sølv på U23-kvinnenes fellesstart, mens Søren Wærenskjold noen timer senere spurtet til juniorsølv.

Regjerende U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen hadde håp om gull også i EM. Han vant spurten i hovedfeltet, men måtte se at et firemannsbrudd gikk inn. Sørlendingen måtte dermed ta til takke med femteplassen.

Søndag stiller både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen til start på herrenes fellesstart i Herning.

(©NTB)