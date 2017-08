Mjøndalen-kapteinen solgt til Allsvenskan

Det bekrefter begge klubbene på sine hjemmesider.

– Grunnen til at jeg nå velger å gå til Halmstad er at det er et steg jeg var veldig sugen på å ta. Det er en fin og respektabel klubb i Sverige og sportslig i riktig retning for min del. Jeg er ingen unggutt lenger, så jeg må gripe de mulighetene jeg får, sier Silfwer til Mjøndalens hjemmeside.

- Først og fremst må vi takke Pontus for strålende innsats for oss dette halve året. Pontus ønsket dette selv og vi er godt fornøyd med avtalen med Halmstad. Det er alltid trist å miste en god spiller, men dette er samtidig en del av vår strategi. Pontus kom tross alt gratis til oss i vinter, sier Mjøndalen-sportssjef Kenneth Karlsen.

25-åringen gikk til 1. divisjonsklubben Mjøndalen etter 2016-sesongen og spilte seg raskt inn på laget, og har vært lagets kaptein denne sesongen. Før svensken kom til Mjøndalen spilte han i Frej i hjemlandet.

