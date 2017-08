Riiber tilbake med seier i comebacket

19-åringen måtte stå over Lahti-VM i februar på grunn av problemene med skulderen. Nå ser satser han på å få en skadefri OL-sesong.

Riiber var i en klasse for seg i hoppbakken. Med 99,5 meter og 149,1 poeng fikk han et forsprang på 1.46 minutter til Simen Tiller da løperne ga seg ut på 10 kilometer med rulleski.

Unggutten slet mer i langrennet, men vant til slutt elleve sekunder foran veteranen Magnus Moan. Sistnevnte var raskest på rulleski, mens Riiber hadde åttende beste tid. Jan Schmid ble nummer tre, slått med totalt 38 sekunder.

– Det var bra comeback. Jeg viste nivået i bakken, men jeg var litt «off» i langrennet. Jeg satser på at beina funker bra i morgen, sa Riiber etter seieren.

Lørdagens konkurranse gikk på kveldstid. Det er ikke kombinertfolket vant til, men det ble gjort med tanke på OL i Sør-Korea i februar.

– Det er rett og slett for å øve på rutinene før OL med tanke på når vi kan spise og det å ha rytmen til å «være på» på kveldstid. Rutiner for mat er veldig viktig for å klare å ha et jevnt energinivå og for å kunne yte maks selv klokken ni på kvelden, forklarer Riiber.

