Start klatret til opprykksplass

Start, som rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, var best fra start i sørlandssola og tok fortjent ledelsen da Simon Larsen skjøt via Abubakar Aliyu og i mål på en dødball etter 14 minutter.

Niels Vorthoren la på til 2-0 sju minutter senere på nok en dødball etter at Tapio Heikkilä stusset ballen videre til spissen på bakre stolpe.

Amahl Pellegrino ga Mjøndalen et håp om poeng da han limte ballen ned i hjørnet etter 83 minutter, men bortelaget klarte ikke utligne, til tross for at de presset i sluttminuttene.

Bodø/Glimt kan øke

– Vi kommer og gjør en mye bedre andre omgang. Det er bittert at vi ikke får 2-2, sa Pellegrino til Eurosport.

Dermed klatret Start opp på opprykksplass i 1. divisjon, fem poeng bak serieleder Bodø/Glimt, som kan øke forspranget med poeng mot Arendal søndag.

– Vi gjør en fantastisk første omgang. Så er vi elendig i andre omgang. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal gjøre det så vanskelig når vi har så god kontroll som vi har, sa Start-trener Steinar Pedersen til Eurosport.

– Men jeg er uansett strålende fornøyd med tre poeng og en nydelig seier, la han til.

Solgte kapteinen

Ranheim kan ta tilbake annenplassen på tabellen med seier på bortebane mot Åsane.

Mjøndalen ligger på sin side på en tiendeplass på tabellen. Vegard Hansen måtte også se spissen Jibril Bojang gå av banen med en kneskade etter en time.

Dagen før kampen mot Start kom klubben med nyheten om at kaptein Pontus Silfwer har reist hjem til Sverige og skrevet under en treårskontrakt med Halmstad i Allsvenskan.

Det kan derfor tenkes at Mjøndalen, som var oppe i eliteserien i 2015, burde dra på sommershopping før overgangsvinduet stenger.

(©NTB)