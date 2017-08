Vant 12,8 millioner etter V75-sjokk

Lørdagens store overraskelse kom i Per Rakkestads minneløp, der 69-oddseren No Limit L.A. ledet fra start til mål. Favoritten Emir La Brousse havnet umulig til i tredjespor.

No Limit L.A. holdt unna for en hardt angripende Valley Ivan oppunder mål.

– Jeg hadde mye med Per Rakkestad tidlig i min karriere, og dette er et stort løp å vinne, sa vinnerkusken Per Oleg Midtfjeld til Equus.

Flere hjemmehester var delaktig i å gjøre V75-rekken nesten uløselig. Gøran Antonsen, som forrige uke vant NM for varmblodshester med Lionel, var på farten igjen. Denne gang vant han med stallhesten Joe Comet, som tok seieren i det første V75-løpet som et sjettevalg.

Den største gevinsten på travspill i Norge noensinne er fra 25. juni 2005, da en spiller vant 51,1 millioner kroner på Leangen.

