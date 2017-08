Kristoff tok EM-gull da millimeterne endelig var på Norges side

Det norske laget satte virkelig sitt preg på avslutningen av rittet. Edvald Boasson Hagen forsøkte å gå solo like før mål, men ble innhentet med kun noen hundre meter igjen.

I hovedfeltet satt Kristoff og ventet. Han gikk til forholdsvis tidlig på oppløpet, men holdt unna for konkurrentene.

– Det var close. Jeg må vite at jeg vant, men jeg tror jeg var først, sa Kristoff til NRK like etter målgang og før de bekreftende TV-bildene hadde kommet.

Italienske Viviani kom voldsomt mot slutten, men Kristoff maktet å kaste hjulet først over målstreken. Det måtte målfoto til for å skille de to.

Til slutt viste TV-bildene at Kristoff var noen ørsmå millimeter foran Viviani. Ventetiden i forkant av bildene ga for øvrig norske sykkelfans dårlige minner ettersom Edvald Boasson Hagen to ganger i løpet av årets Tour de France måtte nøye seg med en annenplass etter målfoto.

– Jeg var i god posisjon. Vi hadde Edvald der framme, og vi andre kunne konsentrere oss om spurten. Det var egentlig en helt perfekt taktikk. Og Edvald holdt nesten helt inn, sa Kristoff og la til at planen var at Boasson Hagen skulle gå rett i angrep slik han gjorde like før målgang.

Kristoff satt rolig i hovedfeltet store deler av etappen, mens Boasson Hagen punkterte underveis og måtte bruke tid på å kjøre opp igjen i feltet. 30-åringen ble kjørt opp igjen ved hjelp av Truls Korsæth og Sven Erik Bystrøm og med noen kilometer igjen prøvde han å stikke fra feltet.

Han fikk med seg Jens Keukeleire og Nikolaj Trusov, men satte opp tempo og kjørte ifra de to med rundt halvannen kilometer igjen. Like før målstreken ble han imidlertid spist opp av spurtkanonene, men Kristoff sikret likevel norsk EM-gull.

