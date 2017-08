Pappa Gjert mener sønnen Jakob har overprestert

– Jeg hadde ikke sett for meg at han skulle løpe så fort som 8.26,81 som er tiden han kvalifiserte seg inn i mesterskapet på. Jeg hadde sett for meg 8.40-8.45 kanskje? Men det viser at han har relativt bra hindertaktikk. De er flinke motorisk, har god kroppskontroll, kroppsbeherskelse og motorikk og bevegelighet. De er flinke til å komme seg over hindrene på en effektiv måte, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB lørdag.

Når han bruker ordet «de» i denne sammenhengen så inkluderer det også de eldre løperbrødrene Henrik og Filip.

Fåmælt

– Hva har du sagt til guten før løpet?

– Ingenting.

– Og det betyr?

– Nei, altså. Jeg visste ikke at det hadde kommet heatlister en gang, men det hadde det, og nå har han fått sett på dem.

– Han mente selv at han hadde kommet i et tøft heat?

– Jo, det er vel jevnt fordelt. Han har fortsatt et godt stykke opp og må bare la seg dra med. og skaffe seg det beste resultatet han kan. Dette er ikke forutsigbart i det hele tatt. Løpene lever sine egne liv. Han må følge med på det som skjer og ta de rette beslutningene, for beina de fungerer jo. Utgangspunktet for det fysiske er godt. Da gjelder det å konsentrere seg for å få utnyttet det på best mulig måte.

Lov å håpe

– Er det lov å håpe på en semifinaleplass. De tre beste i hvert heat, samt de seks beste tidene avanserer?

– Ja, det er lov å håpe. La oss si at løpet går i den retning at det blir lav fart fram til 2000 meter og at farten gradvis økes siste 1000 så ... Men det er klart, er du ukonsentrert i et tidels sekund så havner du ti meter bak. Det spørs på erfaringen. Han har nå passert 105 hinder i karrieren (tre løp), og det er klart at det er i underkant.

Om få timer vet vi svaret.

