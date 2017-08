Sandnes Ulf tapte poeng i tetstriden

Med tre scoringer det siste kvarteret fikk publikum på Jessheim virkelig valuta for pengene. Ull/Kisa snudde etter å ha kommet under og ledet både 2-1 og 3-2, men Kjell Rune Sellin utlignet to ganger.

Med uavgjort tok Ull/Kisa seg opp til en foreløpig 6.-plass i serien, mens 3.-plasserte Sandnes Ulf tapte viktige poeng til de øvrige lagene som kjemper om direkte opprykk til eliteserien.

Start vant lørdag og er to poeng foran rogalendingene, mens Ranheim, som spiller borte mot Åsane senere søndag, ligger likt med Sandnes Ulf (32 poeng). Bodø/Glimt leder serien med 39 poeng.

Ulf tok ledelsen allerede før minuttet var spilt ved sin toppscorer Kent Håvard Eriksen. Ull/Kisa produserte mange gode sjanser og fikk sin kvittering like før pause, da Nicolay Solberg så at keeper sto langt ute og scoret fra midtbanen.

Kristoffer Ødemarksbakken gjorde 2-1 for vertene noen minutter etter hvilen. Han var også mannen bak 3-2-målet, men Sellin nektet ham å bli matchvinner.

