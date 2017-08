Warholm sikkert videre til semifinale

21-åringen var i tet etter 300 meter, men så seg rundt og så at han kunne gå sikkert videre ved å spare krefter. Nordmannen lot Juander Santos og Michael Stigler passere seg, men de fire beste gikk videre, og derfor var tredjeplassen ikke noen nedtur for Warholm. Han løp på 49,50. Santos vant heatet med 49,19.

– Jeg er veldig fornøyd egentlig. Jeg syntes det var kontrollert og fint, og jeg så ingen grunn til å akselerere på oppløpet der. Det er avansement som er viktig i dag, sa Warholm.

– Man ser på tiden at jeg har en del å gå på i forhold til det jeg har gjort før. Det er jeg vil prøve å komme meg ned på i morgen. Sånn som i dag var det ikke grunn til å gjøre noe mer enn det jeg måtte, fortsatte han.

Favoritt røk ut

Warholm har verdens sjette beste tid på distansen i år med sine 48,25. Det var både personlig og norsk rekord. Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene har vært raskest hittil i sesongen med sine 47,80. McMaster er imidlertid ikke en medaljekandidat i VM, da han ble diskvalifisert i forsøket for å være for tett på linjen i en sving.

Warholm knuste i juni siden egen norske rekord på 400 meter flatt fra 46,10 ned til sterke 44,87. Det klarte han under et stevne i Florø.

Siden har det gått i slag i slag for norsk friidretts nye storstjerne. Under Bislett Games senket han sin egen rekord på spesialdistansen 400 meter hekk fra 48,49 til 48,25. Tre dager senere tok han sin annen strake Diamond League-seier, denne gangen i Stockholm.

Semifinale mandag

Under U23-EM løp Ulsteinvik-gutten inn til gull på 400 meter hekk, mens det ble sølv på 400 meter flatt.

Treneren Leif Olav Alnes er sjelden langt unna når Warholm er i medienes søkelys.

– Karsten har hatt en helt utrolig sesong så langt. Også her er han i posisjon til å være med å hevde seg, og det er et fantastisk utgangspunkt. Så pleier vi alltid å si at godt gjort er bedre enn godt sagt, og vi venter i spenning på hva han får til her, har treneren sagt til NTB.

Semifinalen på 400 meter hekk løpes mandag. Finalen er onsdag.

