Bursaspor med bud på Adegbenro

Stavanger Aftenblad skriver at Viking har mottatt et bud på 14 millioner kroner på deres spissjuvel.

– Jeg kan bekrefte at Viking har mottatt et bud som er på det nivået vi må ha for at vi skal vurdere et salg. Nå skal vi bruke litt tid på å vurdere budet, forklarer klubbdirektør Eirik W. Henningsen til avisen.

Aftenbladet erfarer imidlertid at Adegbenro skal være lunken til en overgang til tyrkisk fotball.

– For oss handler ikke dette om hvilken klubb som kan betale høyest lønn, men at Samuel Adegbenro tar det riktige steget i karrieren. Det er ikke gitt at det steget er til Tyrkia, sier Adegbenros agent, Atta Aneke.

Den svenske klubben Malmö, med norske Jo Inge Berge og Magnus Wolff Eikrem i troppen, skal også være interessert i spissens tjenester, og serielederen i Sverige skal være et langt mer attraktivt alternativ enn Bursaspor for Adegbenro.

Spissen har scoret seks mål for Viking denne sesongen.

