Eiking til belgisk sykkellag

Det melder det belgiske laget på sitt nettsted. Eiking er Wanty-Groupes første signering siden overgangsvinduet i sykkelsporten åpnet 1. august.

Tidligere i år tok Eiking sin første seier som proff da han vant éndagsrittet Boucles de l'Aulne i Frankrike. Han var på utgående kontrakt med FDJ og så seg om etter et nytt lag.

– Jeg er opprømt over å skulle slutte meg til Wanty-Groupe Gobert-laget neste år. Jeg ser allerede veldig fram til det. Jeg har lagt merke til laget de siste årene i store ritt som Volta a Catalunya og selvfølgelig gjennom prestasjonene i Tour de France nylig, sier Eiking.

Han legger til at han vil satse på énukesritt og éndagsklassikere, og at målet er å vinne løp. Belgierne er sikre på at det har fått på plass riktig mann i stallen.

– Eiking er virkelig ryttertypen vi ser etter: et ungt talent, ambisiøs, en vinner og en god klatrer. Han vil bli en viktig brikke rundt Guillaume Martin i de tøffeste løpene, sier sportssjef Jean-François Bourlart.

