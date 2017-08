Følelsesladd Barca-seier mot klubb rammet av flystyrt

Chapecoense mistet hele 19 spillere og 24 ledere i en flystyrt i fjor. Totalt mistet 71 mennesker livet da flyet styrtet i Colombia.

Alan Ruschel overlevde som bare én av tre spillere. Han var mandag kaptein for det brasilianske laget. Nieto og Jakson Follmann reddet også livet, men måtte amputere deler av det ene beinet. De to brøt sammen i gråt da de mandag tok avsparket for kampen.

– Jeg er fylt av glede over å kunne være her, spille på dette stadionet og mot Barcelona, sa Ruschel til avisen Marca.

Gerard Deulofeu, Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suárez og Denis Suárez scoret målene foran 65.000 tilskuere.

