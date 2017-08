Iuel ett surt hundredel fra VM-avansement

23-åringen fikk dermed nok en skuffelse under mesterskapet i London. Også søndag stivnet hun på 400 meter flatt, men dagen derpå var hun i det minste svært nær å ta seg videre.

Tiden var den nest svakeste i heatet med åtte løpere. Iuel besitter den norske rekorden på 400 meter hekk med 55,38.

– Ett surt hundredel. Jeg skulle gjerne ha trent litt mer på å stupe litt mer over streken, det er kanskje det jeg må jobbe med i 2018-sesongen. Nei da, det var bare snakk om å lene seg litt ekstra over streken. Eller jeg kunne unngått å rote det til på den sjuende eller åttende hekken, sa Iuel til et samlet norsk pressekorps.

– Jeg tok ganske mye innpå mot slutten, men det var dessverre ikke nok. Det hadde kanskje gått om det var én ekstra meter, men det vare bare 400, la hun til.

Dårlige minner

I VM-debuten for to år siden krasjet Iuel inn i den første hekken bare noen få meter etter start. Mandag kom hun seg til mål uten problemer, men tiden var ikke god nok.

– Jeg hadde selvfølgelig håpet jeg skulle gjøre det litt bedre i VM, men det ble som det ble, sa Iuel.

Semifinalene løpes tirsdag kveld.

