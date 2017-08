Mourinho utelukker ikke Bale-framstøt

– Dersom Bale spiller denne kampen, er det et bevis på at Real vil ha ham med videre og at han ønsker å bli. Dersom han vil flytte på seg, vil jeg gjøre et forsøk på å hente ham, sier Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Det er den europeiske supercupen som spilles i den makedonske hovedstaden Skopje. Den er for tiden i et jerngrep av en hetebølge.

Det ventes 34 grader når lagene kommer på banen.

Real Madrid vant UEFAs supercup i fjor ved å slå Sevilla etter ekstraomganger. Da gikk kampen i surt norsk vær på Lerkendal. Det var vel ti grader og plaskregn.

Etter at United kom hjem fra USA ønsket Mourinho å akklimatisere spillerne til hva som værmessig venter i Skopje.

– Jeg visste at været ville bli som dette. Derfor la jeg treningene til klokka 16 hver dag for at spillerne skulle få kjenne litt varme, men det regnet hver dag i Manchester, sier Mourinho.

Nei

Mourinho bekreftet også på mandagens pressekonferanse at Phil Jones ikke spiller. Klubbens appell etter en suspensjon (krangel med en dopingfunksjonær etter finalen i europaligaen) ble avslått.

– Det ble som vi hadde regnet med, sier portugiseren.

Eric Bailly (rødt kort i europaligaen forrige sesong) var det klart at ikke kunne delta.

Real har med Cristiano Ronaldo i troppen, og han kan komme til å møte gamleklubben.

United Premier League-åpner søndag. Det skjer hjemme mot West Ham. Real Madrid venter ytterlige en uke og starter La Liga med bortekamp mot Deportivo La Coruña neste søndag.

