Quarcoo ser for seg lys framtid

– Jeg ser på meg selv som relativt ung, og jeg burde ha et par år igjen. Dette skal bli veldig moro. Det er veldig motiverende å se at jeg ikke er så langt bak eliten som jeg trodde da jeg kom hit. Det tar jeg med meg videre, sa mesterskapsdebutanten.

20-åringen fra Elverum håpet i det lengste å gå videre på tid. Etter det fjerde heatet var det klart at Quarcoo ikke hadde noen mulighet til å ta seg videre.

De tre beste fra hvert heat og tre på tid sikret seg plass i semifinalen.

Til slutt var Quarcoo bare seks hundredeler unna en plass i semifinalen. 20.54 hadde holdt til avansement.

Nest beste

Quarcoos VM-tid var 21 hundredeler dårligere enn hans personlige rekord. Jereem Richards fra Trinidad og Tobago vant heatet med 20,05.

20,60 er den nest raskeste 200-meteren som Quarcoo har gjennomført.

– Jeg er veldig fornøyd med svingen. Den satt absolutt. Det var veldig bra i 150–170 meter egentlig. Da føltes det konge. På slutten ble det tungt. Det er raske baner og gode folk rundt meg. De kom fort på de siste meterne. Det var ikke slik at jeg stivnet. Det var bare at de tre beste i heatet hatt litt mer å gi på med, sa 20-åringen fra Elverum.

Quarcoo har i år overrasket stort. Det var få som trodde han skulle klare VM-kravet, men det greide han da han perset med 20,39 under U23-EM nylig. Kun to nordmenn har løpt raskere gjennom tidene.

Overrasket

– Jeg synes at 20,60 var overraskende bra. I et forsøk med alt det som skjer rundt i tillegg, så må jeg være fornøyd med det. Det ga meg et adrenalinkick da jeg hørte publikumsheiingen ut fra startblokkene, og jeg synes at jeg taklet nervene bra.

– Hva skal til for at du skal løpe enda fortere?

– Det blir at jeg klarer å stå hele veien kanskje. Der har jeg litt å jobbe med. Jeg har ikke fått sett løpet i reprise ennå, men det er sikkert masse ting å hente der. Men jeg hadde den femte beste tiden i heatet på forhånd og kom i mål med den fjerde beste. jeg får ta med meg det positive videre. Jeg får ta med meg dette som en veldig bra dag, sa Quarcoo.

