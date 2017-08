Bosse vant 800-meterfinalen etter favorittfall

Bosse tok finaleseieren med tiden 1.44,67. Franskmannen satte inn støtet med 150 meter igjen og fosset forbi kenyanske Kipyegon Bett og Nijel Amos fra Botswana.

25-åringen fikk en luke på flere meter på vei inn på oppløpet. Amos klarte ikke å holde tritt og fikk ingen medalje tirsdag kveld. Bett løp inn til bronsen, mens det var polske Adam Kszczot som endte opp med sølvet – 28 hundredeler bak Bosse.

– Jeg lever i en drøm akkurat nå. Drømmer jeg, eller? sa en forbauset Bosse etter gulløpet.

Amos ble sett på som finaleheatets ener etter at verdensrekordholder David Rudisha før VM måtte trekke seg på grunn av en skade. Han gikk hardt ut fra start, men klarte ikke å opprettholde farten og var i mål på en skuffende femteplass.

Det var også et stort stjernefall i semifinalen. Hele seks av verdens ni raskeste 800-meterløpere røk ut før finalen.

Jager innfridde ikke

OL-mester Conseslus Kipruto har slitt med ankeltrøbbel i VM-oppkjøringen. Kenyaneren tok likevel gullet og slo favoritten Evan Jager klart på 3000 meter hinder.

Kipruto var raskest i tirsdagens finale med tiden 8.14,12. Det var 37 hundredeler bedre enn marokkanske Soufiane Elbakkali, mens Jager måtte ta til takke med bronsen.

Sistnevnte var pekt ut som gullfavoritt før og under London-VM, men amerikaneren fikk det ikke til å stemme da det gjaldt som mest. Jager var i mål 1,42 sekunder bak vinnertiden.

Kipruto sto over flere andre VM-distanser for å prioritere 3000 meter hinder. Det synes å ha vært et lurt trekk.

Jakob Ingebrigtsen debuterte som mesterskapets yngste utøver i kvalifiseringen. 16-åringen fikk det tungt mot verdenseliten og falt etter siste hinder.

Sørafrikansk seier

På mennenes 400 meter vant Wayde van Niekerk foran Steven Gardiner fra Bahamas. Sørafrikaneren tok gullet med tiden 43,98 mot Gardiners 44,41.

Bronsen ble tatt av qatarske Abdalelah Haroun.

Sam Kendricks fra USA ble verdensmester i stav. Han var alene om å klare 5,95 meter i finalen. Det ble polsk sølv etter at Piotr Lisek kom seg over på 5,89, mens den franske verdensrekordholderen Renaud Lavillenie tok bronsen.

Tittelforsvarer Shawn Barber fra Canada ble kun nummer åtte.

Spotáková mester igjen

I kvinnenes spydfinale var Tsjekkia-stjernen Barbora Spotáková endelig tilbake på toppen av VM-pallen. Det skjedde ti år etter at hun tok sitt første gull.

36-åringen var best med et kast på 66,76 meter. Forsøket som sikret henne seieren kom i den andre av totalt seks omganger.

Spotáková kan også vise til to VM-sølv fra 2009 og 2011. Hun ble olympisk mester i 2008 og 2012.

Li Lingwei fra Kina tok tirsdag sølvmedaljen med et kast på 66,25 meter, mens bronsen gikk til lagvenninnen Lyu Huihui (65,26).

