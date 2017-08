Marokko-framstøt mot Zekhnini

Svaret fra Zekhnini: – At jeg ikke vet noe ennå og at jeg her og nå konsentrerer meg om det som skjer akkurat nå. Så får vi se hvem som er førstemann til mølla, sier telemarkingen til Varden.

Det kommer ikke på tale å si «A-landslaget eller ikke noe» til Norges Fotballforbund. – Blir jeg tatt ut der, stiller jeg opp for U21. A-laget blir tatt den dagen det kommer.

Telemarkingen er nå på plass i Fiorentina der han har småimponert i oppkjøringen. Nå håper han å være med i troppen til Serie A-starten borte mot Inter neste helg.

Tøft valg

Han er født i Norge, men har meget sterke bånd til Marokko der store deler av familien bor. Da NTB snakket med han om samme sak før Eliteserien-avspark sa han dette:

– Jeg synes ikke det er noe press rundt det. Vi har diskutert det litt i familien, men jeg vil ikke gå så mye inn på det. Som jeg har sagt før, så føler jeg at jeg kommer til å skuffe et av landene.

– Det er den følelsen jeg har nå før jeg har tatt et valg. Jeg synes det er et veldig vanskelig valg. Det er to forskjellige lag, og begge mine foreldre er fra Marokko. Jeg har også mye familie i Marokko. Samtidig er jeg født og oppvokst i Norge.

Zekhnini står med tre U21-landskamper for Norge.

