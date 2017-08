PGA-mesterskapet spilles i mai fra 2019

Det bekreftet PGA-sjef Pete Bevacqua tirsdag. Flyttingen skjer etter flere år med diskusjoner. Gjennombruddet kan på mange måter tilkjennes fjorårets sommerleker i Rio.

Med golf tilbake på OL-programmet for første gang på godt over 100 år, ble det problematisk å sette opp kalenderen for resten av 2016-sesongen. I fjor måtte PGA-mesterskapet spilles bare to uker etter British Open og to uker før OL-turneringen.

Nyheten om flyttingen kom to dager før årets utgave starter i Charlotte i North Carolina.

Players Championship blir også flyttet på og skal fra 2019 spille i mars. Siden 2007 har turneringen blitt avviklet i mai.

Den 100. utgaven av PGA-mesterskapet skal spilles som planlagt i august neste år.

