Carlsens sjakkmaraton endte med remis

Carlsen kom til Nakamura-matchen fra seier mot Wesley So. Tirsdag spilte han med hvite brikker og er oppe i 3,5 poeng av seks mulige så langt i turneringen.

Magnus Carlsen misset på to muligheter til å vinne maratonparti natt til onsdag som varte i over seks timer og 94 trekk, skriver VG.

Nordmannen er fortsatt et halvt poeng bak lederen Maxime Vachier-Lagrave. Det gjenstår tre runder i turneringen, som er en del av Grand Chess Tour.

– Nå venter to partier med svarte brikker, så jeg burde ha fått mer ut av dette, sa Carlsen da han ble intervjuet på arrangørens sending etterpå.

Nakamura fikk sin første seier mot Carlsen i Bilbao for et drøyt år siden. Før det hadde de spilt 30 partier uten at Carlsen hadde tapt en eneste gang. Han hadde vunnet 12 og spilt 18 remis. De møttes sist i Norway Chess i juni, da det ble remis.

Onsdag spiller Carlsen mot russeren Peter Svidler, som han har spilt lite mot de siste årene. De siste partiene i St. Louis spilles fredag. Dersom det blir omspill, går dette lørdag.

Søndag starter hurtigsjakken samme sted.

