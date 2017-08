Hajradinovic så rødt etter at Molde ble klar for NM-kvartfinale

sport

I Haugesund skinte sola, men på stadion ble det en heller mørk kveld for hjemmelaget i NM-kampen mot Molde. For vertenes Hajradinovic ble den også rød, men det var først etter oppgjøret.

Kampen var så vidt to minutter gammel før MFK var i føringen på Haugesund stadion. En god Thomas Olivier Amang gjorde grovarbeidet da han fikk ballen på midtbanen, passerte flere FKH-spillere og la ett hardt og flatt innlegg foran mål.

Innlegget nådde Fredrik Brustad på bakerste stolpe, som fikk en enkel jobb med å sette ballen i det åpne målet.

Alle sjansers mor

Etter kalddusjen kjempet vertene seg tilbake i kampen, og etter 17 minutter burde det stått 1-1. Shuaibu Lalle Ibrahim brant alle sjansers mor da han bommet på ballen foran åpent mål – fra én meters hold.

Mot slutten av omgangen presset hjemmelaget på for en utligning, og var svært nær da Ibrahim fikk dyttet ballen forbi keeper etter et langt innkast, men forsøket ble reddet på streken.

Haugesund hadde nok fortjent et mål før sidebytte, men lagene gikk til pause med ett måls ledelse til Molde.

Mot spillets gang

I annen omgang tok Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ut målscorer Brustad og satte inn Björn Bergmann Sigurdarson. Mot spillets gang stanget MFKs toppscorer ballen i mål etter et perfekt innlegg fra Isak Ssewankambo. Da var det spilt 66 minutter.

Både før og etter 2-0 scoringen hadde Haugesund et godt grep om kampen, men sjansene ble ikke omsatt til scoringer. Fire minutter før slutt kom gjestene tre mann alene med Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit. Petter Strand, som hadde ballen, kunne valgt å sette den i mål, men sjansen forsvant med en svært dårlig pasning til høyre mot Eirik Hestad.

Molde forsvarte ledelsen til det siste og er dermed klare for kvartfinale i cupen, mens Haugesund må innse at cupeventyret er over for denne gang. Før onsdagens kamp var både Volda, Hødd og KFUM Oslo blitt slått ut av Molde.

Drama i garderoben

Etter at dommer Rohit Saggi hadde blåst av kampen og lagene var på vei mot dusjen, skal FKHs Haris Hajradinovic ha sparket til motstander Isak Ssewankambo.

Dette fikk dommeren med seg og tok dermed turen innom hjemmelagets garderobe. Der fikk bosnieren se sitt andre gule kort, og dermed også det røde. Det første gule kortet fikk han for å ha sparket bort ballen i første omgang.

