Southampton hentet Juventus-spiller

Det bekrefter Southampton på eget nettsted. Klubben nevner ikke overgangssum, men The Guardian hevder at «The Saints» må bla opp 185 millioner kroner for gaboneren. Dét er klubbrekord.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Southampton. Prosjektet her appellerte til både meg og familien min, sier 23-åringen.

Han roses av Les Reed, klubbens viseformann.

– Mario er et utrolig talent. Han har sine beste fotballår foran seg, og hos oss kan realisere sitt potensial. Det er et positivt signal for klubben at vi har hentet en slik spiller fra et lag som Juventus, sier Reed.

Lemina var i Marseille og Lorient før han gikk til Juventus. Nå fortsetter han karrieren på toppnivå i England.

Southampton seriedebuterer hjemme mot Swansea lørdag.

