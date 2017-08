Bakke om Diatta-salg: – Kun et spørsmål om når

sport

Onsdag gikk Diatta på dribleraid og ordnet 3–0 mot Odd i cupen helt på egen hånd i det 47. minutt. 18-åringen stormet opp langs venstresiden, før han rundet både keeper Sondre Rossbach og flere Odd-forsvarere, før han bredsidet ballen i mål.

– Jeg er glad for å score mitt fjerde mål i cupen. Jeg tenker at hvis jeg kan score i ligaen også blir det bra. Det er et veldig fint mål synes jeg. Jeg spiller bare fotball, men det ble et bra mål, smilte Diatta til NTB etter kampen som Sarpsborg til slutt vant 4–0.

– Jeg er veldig glad for seieren. Det var en viktig kamp for klubben og spillerne, la han til.

Til Belgia?

På spørsmål om Sarpsborg 08 kan beholde midtbanespilleren var Geir Bakke klar i sin tale.

– Vi klarer ikke å beholde ham. Det sier seg selv. Spørsmålet er bare om når, ikke hvis, sånn er det, sa Bakke til NTB.

Belgiske Club Brugge er en av klubbene som har vist interesse for Diatta.

– Det er bare rykter. Jeg spiller i Sarpsborg og jeg vil bare jobbe hardt og fortsette å ha det gøy med å spille fotball. Resten kommer når det kommer, sa 18-åringen til NTB.

Ros fra Rossbach

Sondre Rossbach hadde en marerittkveld i Odd-målet og scoret to selvmål i 0-4-tapet. 21-åringen roser Diatta opp i skyene etter 3-0-målet onsdag.

– Det er en fantastisk spiller. Hvis det er sant det de sier om at han er solgt til Club Brugge for 20 millioner eller hva det er, så skjønner jeg det veldig godt. Han var kvikk og god, sa Rossbach.

(©NTB)