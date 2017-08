Filip Ingebrigtsen: – Ville unngå OL-flausen

sport

Ingebrigtsen følte han hadde god kontroll på løpet og sier han hadde mer å gå på mot slutten. Men han var hele tiden bevisst på at han ikke skulle bli sperret inne.

– Jeg søkte meg nok mer ut enn det jeg pleier å gjøre, og jeg hadde OL i bakhodet hele tiden. Jeg passet på plassen min og prøvde å holde mulighetene åpne utover hvis toget gikk, sa Ingebrigtsen til pressen etter løpet.

Under OL i Rio ble Filip disket for en ulovlig manøver under forsøket. Det unngikk han heldigvis torsdag.

Storebror Henrik Ingebrigtsen sier til NTB at han kort tid før løpet sa til Filip at han måtte ha klar bane til linjen.

– Han skulle ikke gjenta det samme som i OL. Det sa jeg ikke, men det var dét det betydde, sa storebror Ingebrigtsen.

– Unngå blemmer

Med tiden 3.38,46 ble han nummer tre i sitt heat i London, og er klar for semifinale.

– Nå er det bare det fysiske det står på. I semien er kanskje de taktiske utfordringene litt mindre med tanke på å gjøre store blemmer, men man må fortsatt være på rett plass når toget går.

Luke Mathews fra Australia vant Ingebrigtsens heat på 3.38,19. Timothy Cheruiyot fra Kenya ble annenmann på 3.38,41.

Trykte på gassen

Ingebrigtsen, som har 3.32,43 som personlig rekord, la seg i midten av feltet fra start torsdag. Sandnes-løperen lå i sjuendeposisjon med 600 meter igjen, men begynte å avansere kort tid etter. På oppløpet gikk 24-åringen utvendig og kontrollerte seg inn til en tredjeplass.

– Man vet aldri hvor mye de andre holder igjen så jeg trykte litt på gassen ut av svingen også var det greit, sa Ingebrigtsen.

Far og trener Gjert Ingebrigtsen sier til NTB at Henrik og Filip snakket om taktikk før start, og at Filip endte opp med en annen taktikk enn det de ble enige om.

– Jeg er veldig glad for den løsningen han endte opp med, for det gjorde veien hans veldig mye lettere, sa pappa Gjert.

– Nå ble det litt knuffing, men alt i alt ble det et veldig bra gjennomført forsøk. Det ser ut som om han hadde full kontroll, sa pappa Gjert.

Semifinalen går fredag.

