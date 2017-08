Kaggestad om Warholm: – Nå er han på øverste hylle

sport

– Han har hele tiden kontroll på bevegelsene sine, han har kontroll på hele løpet. Han tok rotta på de andre allerede etter første sving.

Det sier tidligere landslagstrener i friidrett, Johan Kaggestad til NTB, kort tid etter at Warholm løp inn til VM-gull.

– Han er et lite nummer større en de andre på 400 meter hekk, sier Kaggestad.

Kaggestad er svært imponert over hva Warholm har fått til, men mener også at Warholms trener, Leif Olav Alnes, skal ha mye av æren for at 21-åringen nå har blitt verdensmester.

– Leif Olav er så støttende, samtidig som han er utfordrende. Også er han så kreativ, han gjør alle treningsøkter morsomme. Det er et bra lag, for vi må ikke glemme Andreas (Thorkildsen), sier Kaggestad, som legger til at han har stor tro på Warholms framtid.

– Fordi han er i så gode hender.

– På øverste hylle

Den tidligere landslagstreneren setter Warholms prestasjon svært høyt.

– Nå er han på høyde med de få andre norske som har vunnet et VM eller OL-gull i friidrett. Nå er han på øverste hylle, sier han og tror ikke tror det stopper med VM-gullet.

– Hvis han unngår skader og utvikler seg så har han mye mer å gå på, sier Kaggestad og snakker om olympisk gull.

Han mener oppskriften på å fortsette utviklingen er å ikke tro at det varer, selv om man er best i dag.

– Da kan du være sikker på at det er noen der ute som er villig til å jobbe vettet av seg for å ta rotta på deg neste gang, sier han.

Kjetil André Aamodt

– Man er nødt til å bevare ydmykheten, eller så kommer det noen å passerer deg, så små er marginene. Hvis du tror at dette kommer til å vare, så har du bommet. Dette varer dersom Warholm fortsetter å være like ydmyk, og finner to, tre nye faktorer som han kan bli litt bedre på. Det er oppskriften, og det er Leif Olav Alnes veldig god på, sier Kaggestad. Han sammenligner Warholm med den norske superalpinisten Kjetil André Aamodt.

– Aamot hadde fantastiske resultater i ung alder og klarte å gjenskape det år ut og år inn i en teknisk krevende øvelse. Han var en som ikke tok av, men som jobbet med svakhetene sine, med det som var mulig å forbedre. Han ble stadig bedre og klarte å bevare det nivået i over ti år.

– Kjempesteg

VM har i Kaggestads øyne vært omtrent som forventet.

– Norsk friidrett er i framgang, men det er også et signal til de som er nest best. En ting er å være ganske god, en annen ting er å være «jævla god». Det er et kjempesteg, avslutter den tidligere landslagstreneren.

