Søvnløs natt for Warholm i gullrus

sport

Warholm ble onsdag verdensmester med tiden 48,35. Seiersmarginen var på 14 hundredeler. Det var Norges første VM-gull av en baneløper på herresiden noensinne.

– Jeg har begynt å «lande litt» mer nå, men jeg fikk faktisk ikke sove så mye i natt. Det er viktig å la det synke litt inn. Jeg håper jeg klarer å sove litt i natt i hvert fall, sa en humrende Warholm til NTB torsdag. Han snakket med pressen på et European Athletics (EA)-arrangement for å promotere neste års friidretts-EM i Berlin, et mesterskap han også skal være ambassadør for.

– Jeg husker ikke alt som skjedde da jeg kom i mål i går. Det var veldig, veldig spesielt. Jeg ble litt fanget av øyeblikket, sa Warholm om det historiske gullet.

Takker for støtten

Warholm har naturlig nok fått massevis av gratulasjoner etter gulløpet.

– Jeg har snakket med de nærmeste, men jeg ga opp å svare på alle meldingene. Jeg setter uansett veldig pris på alle sammen, sa han.

– Hvordan skal man toppe det du gjorde i London?

– Det beste hadde sikkert vært å legge opp eller dø etter en slik bragd, spøkte Warholm.

– Men jeg har lyst til å drive det videre. Jeg tror Diamond League-finalen i Zürich kan bli bra. NM må jeg også få med meg. Litt fri blir også fint, la 21-åringen til.

– Har du reflektert over hvordan livet ditt blir nå?, fikk Warholm også spørsmål om.

Beina på bakken

– Egentlig ganske lite, men foreløpig går det fint. Jeg håper ikke mye blir annerledes. Det viktigste for meg er å holde på de samme taktene som jeg alltid har hatt. Jeg skal prøve å være avslappet, ydmyk og holde beina på bakken. Så langt har det fungert godt å være seg selv, sa Warholm, som ga mye ros til trener Leif Olav Alnes.

– Leif Olav fortjener «kred» for jobben han har gjort. Vi har god kommunikasjon og et veldig fint samarbeid.

Spesielt ett bilde av den norske gullvinneren gikk sin seiersgang etter VM-triumfen. Etter målgang onsdag tok Warholm hendene til ansiktet med et måpende uttrykk, noe som til forveksling kunne ligne på det kjente maleriet «Skrik» av Edvard Munch.

– Jeg har vel sett bedre bilder, sa han humrende.

– Men det har foreløpig blitt greit mottatt, sa en fornøyd Warholm.

Fredag reiser friidrettsstjernen hjem til Norge igjen. Da kan han for alvor fordøye onsdagens utrolige prestasjon.

(©NTB)