sport

Det bekrefter Godset på eget nettsted torsdag.

– Dette er en av de viktigste forlengelsene vi noen gang har gjort. Lars er en kontinuitetsbærer og en svært viktig spiller for Godset. Han har stor erfaring og vet hva som kreves, sier sportssjef Jostein Flo til godset.no.

Backen er fornøyd med å bli med drammenserne videre.

– Strømsgodset betyr mye for meg. Jeg er veldig glad for at dette har gått i orden, sier Vilsvik.

(©NTB)