Bror Henrik utropte Filip Ingebrigtsen til medaljekandidat

EM-mesteren var oppe i ledelsen i starten og var blant de beste halvveis. I mål hadde han full kontroll på konkurrentene, og han ble nummer tre i sitt semifinaleheat uten å ta ut sine siste krefter.

Det ga en sikker finaleplass.

– Har vi en medaljekandidat, eller? gliste pappa Gjert Ingebrigtsen lurt etter å ha kalt til seg NTB i pressesonen.

– Filip er i kalassform. Den skal stå tidlig opp den som skal slå ham på søndag, fastslo eldstemann i Ingebrigtsen-klanen overfor NTB.

– Det var veldig gøy. Det føltes veldig bra. Det var mye trykk på slutten. Jeg brukte de tre første rundene på å bygge opp spenning, så ventet jeg på at det skulle smelle. Det var halv pedal, så det var deilig, sa Ingebrigtsen, som av broren Henrik har blitt utropt til medaljekandidat.

Stor i kjeften

– Han er stor i kjeften. Men nei, nå er jeg i finalen, så nå kan jeg endelig ta stilling til hvilken plassering jeg vil ha i en finale. Jeg har mål om å ta medalje. Når jeg først er i en finale må jeg være ærlig og si at jeg har mål om medalje, sa 24-åringen til NTB.

Kenyanske Elijah Motonei Manangoi og Asbel Kiprop var foran Ingebrigtsen i mål, men nordmannen noterte seg for 3.40,32 og var sikkert blant de fem som gikk direkte til finale.

Det blir hans første VM-finale.

Røff

Semifinalen ble en røff affære med mye knuffing. Filip Ingebrigtsen fikk tåle juling inne ved listen, men var også mann om å gi tilbake.

En 1500 meter i et mesterskap er ikke for smågutter.

– Det så fryktelig bra ut. Du ser at han er nøyaktig der han skal være igjennom hele løpet, og han har løpt på seg mye selvtillit. For ham var dette en finale. Du så hvor glad han er når han kommer over. Han lyktes ikke bare med å være langt framme, men lyktes også med det taktiske. Det har liksom vært litt stang ut for ham i lang tid, sa pappa Gjert Ingebrigtsen.

