Coutinho vil bort fra Liverpool

Ifølge diverse twitter-meldinger fra journalister som følger Liverpool har brasilianeren nå formelt levert inn en anmodning om å forlate Liverpool. Det skal ha skjedd via epost.

Det er Barcelona som frister. Spanjolene skal være villige til å betale 900 millioner kroner for Coutinho.

Coutinho er skadd og spiller ikke mot Watford i seriestarten. Heller ikke Daniel Sturridge er spilleklar på grunn av skade.

Klubbeiernes Coutinho-grep kom få dager etter at spanske medier meldte at brasilianeren nærmest var klar for Barcelona. Fenway Sports Group har sirkulert en pressemelding der den utelukker et salg.

«Klubbens definitive standpunkt er at ingen bud på Philippe vil bli vurdert, og han vil forbli et medlem av Liverpool Football Club når sommervinduet stenges», skriver Liverpool-eierne.

– Han er ikke aktuell på grunn ryggtrøbbel. Han har ikke trent siden fredag forrige uke. Han er også usikker med tanke på kampen tirsdag (mesterliga-kval mot Hoffenheim borte), sier manager Jürgen Klopp.

