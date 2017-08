Dennis Johnsen blir Ajax-spiller

sport

Det bekrefter Heerenveen fredag. Overgangen avhenger av at det norske talentet består den medisinske testen. Det er ventet at den nederlandske storklubben bekrefter klubbyttet fredag. Johnsen skal koste europaligafinalisten fra forrige sesong om lag to millioner euro.

Johnsen forlater dermed Martin Ødegaard og Morten Thorsby i Heerenveen uten å ha fått sin debut for klubben. Trønderen har spilt bra i sesongoppkjøringen, fikk draktnummer og var ventet å spille en rolle på førstelaget kommende sesong, men Ajax kom og snappet ham før han kom så langt.

– Det er svært uheldig for oss å miste et så stort talent som Dennis før han fikk sin debut. Som klubb gjorde vi alt for å beholde ham, men dette var dessverre ikke mulig. Selv om vi gjerne skulle sett ham spille lenger for oss, ønsker vi ham alt det beste i Ajax, sier direktør Gerry Hamstra til Heerenveens hjemmeside.

Johnsen kom til Heerenveen fra Rosenborg i 2015.

