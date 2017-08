Lewandowski-dobbel da Bayern tok seg videre i cupen

sport

Flere Bundesliga-lag vant med store sifre da de tok seg videre i den tyske cupen lørdag.

Pierre-Emerick Aubameyang scoret hattrick da Borussia Dortmund enkelt tok seg videre i den tyske cupen. Borte mot FC Rielasingen-Arlen satte Marc Bartra inn Borussias første mål etter 12 minutter, mens Aubameyang sørget for resten av målene. Først på straffe like før pause, før de to siste kom etter 55 og 80 minutters spill. kampen endte 4-0 til Borussia Dortmund.

Også Bayern München tok seg enkelt videre borte mot Chemnitzer fra nivå tre. I 5-0 seieren scoret Robert Lewandowski to av målene for de tyske seriemesterne.

Lewandowski åpnet scoringsballet etter 20 minutter og satte også inn Bayerns tredje. Kingsley Coman, Franck Ribéry og Mats Hummels kom også på scoringslista da Bayern München tok seg videre i cupen.

Andre Bundesliga-lag med storseirer i cupen lørdag var Köln som vant 5-0 mot Leher., og Eintracht Frankfurt og Werder Bremen som begge vant 3-0 mot henholdsvis TuS Erndtebrück og Würzburger Kickers, begge fra lavere divisjoner.

Liverpools siste hinder for å nå mesterligaen, Hoffenheim, vant 1-0 borte mot Rot-Weiss Erfurt fra nivå tre.

(©NTB)