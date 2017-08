Filip Ingebrigtsen vurderte å gi seg som toppidrettsutøver i fjor

sport

Søndag tok Filip Ingebrigtsen bronse i 1500-meterfinalen under friidretts-VM i London. Men den ferske medaljevinneren avslørte etter løpet at han vurderte om han skulle gi seg med toppidrett i 2016.

– Alle som er litt oppegående skjønner at jeg ikke kan satse på toppidrett uten å ha resultater i det hele tatt, sa Filip Ingebrigtsen til NTB.

Han forteller at han i fjor ga seg selv et ultimatum: Det skulle bli hans siste år dersom han ikke ble bedre.

– Men i fjor fikk jeg bevist for meg selv og andre hvor god jeg kan være når jeg er på mitt beste. Det er dette jeg trener for, og det er ekstremt gøy og motiverende, så jeg vil gjerne stå her et par ganger til, sa Ingebrigtsen, og la til at han har flere år igjen på friidrettsbanen.

– Jeg fortsetter minst et år til, sa en humrende medaljevinner til pressen.

I søndagens VM-finale sikret Filip Ingebrigtsen bronsemedaljen med tiden 3.34,53. Vant gjorde kenyanske Manangoi på 3.33,61. Manangois landsmann, Timothy Cheruiyot tok sølv.

