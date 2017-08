Lukaku herjet for United i ligaåpningen

sport

Kraftspissen fikk søndag en gnistrende Old Trafford-debut. På en herlig vektet pasning fra Marcus Rashford gjorde Lukaku ingen feil alene med gjestenes Joe Hart tolv minutter før pause.

Han var også et mareritt for West Ham-forsvaret på en dødball tidlig i annen omgang. Lukaku ruvet i luften og headet kontant videre Henrikh Mkhitaryans frispark i nettet til 2-0. Hart rakk ikke å reagere før ballen lå bak ham.

Hattricket kunne også kommet etter én time, men skuddforsøket ble blokkert akkurat i tide av West Ham-stopper Angelo Ogbonna.

Anthony Martial kom innpå i sluttminuttene og la på til 3-0. Like etter banket Paul Pogba inn kveldens fjerde fulltreffer på en pasning fra Martial.

Det er ikke nytt for Lukaku å score i sin Premier League-debut. Han introduserte seg også umiddelbart i både West Bromwich og Everton.

Tidligere i helgen kom også sommerkjøpene til Arsenal (Alexandre Lacazette), Liverpool (Mohamed Salah) og Chelsea (Álvaro Morata) på scoringslista i ligadebuten.

Statistisk sett var det ingen tilfeldighet at Lukaku fant nettmaskene mot nettopp West Ham. Søndagens scoringer var hans tiende og ellevte mot London-klubben i ulike turneringer. Det er ingen andre engelske motstanderlag han har scoret mer mot.

Flere som storspilte

Lukaku kostet United nærmere 800 millioner kroner da han i juli ble hentet fra Everton. Han er allerede godt i gang med nedbetalingen. Tidligere i uken var han rødtrøyenes målscorer i 1-2-tapet for Real Madrid i den europeiske supercupen.

Forut for 1-0-målet mot West Ham fikk Manchester United for øvrig kontringsmuligheten da Nemanja Matic gikk oppi Pedro Obiang og tvang fram en farlig tversoverpasning. Lukaku var med andre ord ikke alene om å spille godt i ligadebuten for José Mourinhos lag.

Rashford, som sto bak en av kampens beste detaljer med sin geniale pasning før Lukakus første scoring, hadde ikke millimeterne på sin side etter 66 minutter. Skuddet gikk i lengste stolpe og ut. Unggutten var en konstant uromoment for gjestene fra hovedstaden.

West Ham var knapt over egen banehalvdel de første 45 minuttene, men var likevel farlig nær å få med seg 1-1 til pause. André Ayew fikk fram et godt et godt skudd, men Uniteds keeperstjerne David de Gea avverget.

Løst hjemmekoden?

Ut av ingenting fikk i tillegg Marko Arnautovic treff i tverrliggeren etter en snau time. West Hams rekordkjøp hadde en blek dag på jobben, men var likevel små marginer unna scoring i debuten.

Javier Hernández tuslet også målløs av banen i sitt første møte med gamleklubben. «Chicharito» var en populær figur på Old Trafford mellom 2010 og 2015.

Manchester United slet tungt med å avgjøre ligakamper i egen storstue forrige sesong. Hele 10 av 19 hjemmekamper endte uavgjort. Det var den største årsaken til Uniteds svake sjetteplass.

Med Lukaku i scoringsform håper Mourinho at hjemmeproblemene er løst.

Ingen trives for øvrig mer enn United i en ligaåpning. Rødtrøyene har vunnet 17 av 26 åpningskamper i Premier League-æraen.

West Ham er til sammenligning laget med flest tap (11) i første runde.

