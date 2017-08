Strømsgodset avgjorde før pause mot Lillestrøm 

sport

Strømsgodset viste at 2-0-seieren hjemme mot Vålerenga i forrige runde ikke var et blaff. En brennhet Tokmac Nguen smalt inn to mål på drøye 20 minutter før Marcus Pedersen sørget for Godset-trippel etter 26 minutter.

Nguen fikk pirket ballen forbi LSK-keeperen etter et langt utspill fra egen keeper og trillet kula enkelt inn i det tomme buret etter åtte minutter. LSK-trener Arne Erlandsen kan neppe ha blitt imponert over hvordan forsvaret framsto i den situasjonen.

Samme mann økte til 2-0 etter en fantastisk prestasjon inne i Lillestrøms sekstenmeter. Jonathan Parr ble spilt fri på venstrekanten og slo et hardt og lavt innlegg inn i boksen. Nguen kom løpende, dempet ballen, tok en flott vending og feide ballen opp i det nærmeste krysset bak LSK-keeper Arnold Origi fra åtte meter.

Marcus Pedersen økte til 3-0 etter å ha kommet alene med Origi. Fra skrått hold rullet Pedersen ballen iskaldt i det lengste hjørnet.

Jublet forgjeves

Fredrik Krogstad blåste fyr i matchen da han like før pause reduserte til 1-3 på straffespark. SIF-keeper Krogstad gikk den ene veien, ballen den andre, og plutselig var det tent et lite håp for bortelaget. Straffen kom etter at Simen Rafn ble lagt i bakken av Bugge Pettersen.

Etter 58 minutter trodde alle at Marcus Pedersen har økt til 4-1. Pedersen vant en duell mot Rafn i femmeteren og headet ballen i mål via Origi. Mens Pedersen jublet for det han trodde var mål, stilnet jubelen fra tribunen. Dommer Espen Eskås hadde blåst for dytt i ryggen. Pedersen skjønte lite av avgjørelsen, men TV-bildene viste at Eskås gjorde helt rett.

Deretter kom en periode med sjanser på løpende bånd til begge lag. Strømsgodset traff tverrliggeren, mens Lillestrøm skjøt enten over eller til side for mål.

Sendte fram spillere

De siste 20 minuttene flyttet Lillestrøm fram flere spillere i jakten på poeng, kampen svingte litt fram og tilbake, men ingen av lagene kom seg til de helt store mulighetene.

Den største LSK-sjansen kom tre minutter før full tid da Jonathan Parr, som bakerste mann, mistet ballen til innbytter Chigozie Udoji. Udoji sendte ballen til en offside-plassert Ebyie Moses, og sjansen endte i ingenting.

Seks minutter på overtid blåste dommeren av kampen, og 5713 tilskuere kunne konstatere at alle poengene ble igjen i Drammen.

Strømsgodset har etter seieren 25 poeng og klatret opp til åttendeplass. Lillestrøm ble stående med 23 poeng, som betyr 12.-plass på tabellen.

Neste runde tar Lillestrøm imot Vålerenga, mens Strømsgodset reiser til Østfold for å møte Sarpsborg.

