Thorsby-dobbel da Heerenveen rotet bort seieren

Det ble en målrik kamp da Groningen, med Ruben Yttergård Jenssen fra start, tok imot Heerenveen i den lagenes serieåpning i Nederland.

Heerenveen, med Martin Ødegaard og Morten Thorsby, tok ledelsen allerede etter seks minutters spill. Thorsby sendte bortelaget i føringen. Etter 25 minutter var samme mann farlig frampå igjen, men headingen fra nordmannen ble stoppet på streken.

Fem minutter før pause økte Heerenveen ledelsen ved Reza Ghoochannejhad.

Etter pause kom Groningen mer med i kampen og fikk belønning etter 53 minutters spill. Tidligere Aalesund-spiss Lars Veldwijk driblet seg gjennom Heerenveens sekstenmeter og rundet av med å plassere ballen i mål. Ni minutter før slutt fikk Groningen straffespark. Mimoun Mahi satte straffen sikkert i mål og utlignet til 2-2.

Da det så ut til å gå mot uavgjort dukket Thorsby opp igjen. Nordmannen ble pent spilt igjennom i feltet og gjorde ingen feil alene med keeper.

Thorsby feiret det alle trodde var matchvinnerscoringen sammen med Martin Ødegaard. Men bare to minutter senere fikk Groningen nok en straffe. For andre gang gikk Mahi fram, og for andre gang sendte han ballen bak Heerenveens keeper, og lagene var like langt.

Flere mål ble det ikke og lagene delte poengene i serieåpningen.

