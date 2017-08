Tottenham utnyttet Shelveys hodemist

sport

Det var lenge jevnspilt i solskinnet på St. James' Park, men det ble et ordentlig sceneskifte etter at Newcastle-kaptein Shelvey sviktet sine egne lagkamerater og de over 50.000 frammøtte tidlig i annen omgang.

Dommeren hadde akkurat gitt nyopprykkede Newcastle frispark etter en hands fra Dele Alli da Shelvey gjorde det helt uforklarlige. Med tydelig overlegg tråkket han på Allis ankel. Dommer Andre Marriner sto to meter unna og fikk med seg det hele.

Hjemmepublikummet og manager Rafael Benitez skjønte lite av utvisningen, men TV-bildene viste at Shelveys røde kort var soleklart.

– Utvisningen endret alt. Han gjorde en feil, og forhåpentligvis lærer han av det. Han har bedt om unnskyldning, men det endrer ikke på noe nå, sa Benitez til Sky Sports.

– Dette er ikke et enkelt sted å komme til. Slikt kan skje noen ganger. Jeg er sikker på at han er skuffet. For oss var det viktig å være profesjonelle. Tidligere har jeg selv latt meg rive med av temperamentet mitt, men i dag måtte vi holde hodet kaldt, sa Alli.

Dansk servitør

I overtall kom Tottenham raskt til målsjanser, og etter 61 minutter kom også gjennombruddet. Alli slang fram et fot på et godt slått innlegg fra Christian Eriksen og styrte inn 1-0.

Under ti minutter senere doblet Ben Davies enkelt etter vakkert Spurs-spill. Nok en gang var Eriksen i servitørrollen. Ingen har flere assists (30) i Premier League enn dansken de to siste årene.

Newcastle hadde tilløp til et par farlige sjanser mot slutten, men klarte aldri å trenge gjennom et Spurs-forsvar som hadde den 20 år gamle debutanten Kyle Walker-Peters på høyrebacken.

Walker-Peters fikk først lørdag beskjed fra manager Mauricio Pochettino om at han skulle få sjansen fra start i Kieran Trippiers skadefravær.

– Jeg var litt nervøs, men nerver er en bra ting. Det var stort å spille på et fantastisk stadion, men det viktigste var de tre poengene vi tok, sa unggutten.

Tottenham har kjempet i toppen de siste sesongene. London-laget har planer om å gjøre det også i 2017/18.

Kane i stolpen

På overtid hadde Harry Kane muligheten til å bryte en vond statistikk, men skuddforsøket endte i lengste stolpe. Kane har vært Premier Leagues toppscorer de to siste sesongene, men heller ikke i år klarte han å score i en åpningskamp. Engelskmannen har faktisk aldri gjort mål i en seriekamp i august.

Han får en ny sjanse neste helg når regjerende mester Chelsea venter til hjemmekamp på Wembley.

– Vi hadde kontroll, men vi fikk litt hjelp av det røde kortet. Jeg synes vi vant fullt fortjent. Det var viktig å vinne på et stadion vi har dårlige minner fra, sa Pochettino og viste til 1-5-tapet fra forrige møte mellom lagene i mai 2016.

Newcastle fikk ikke et morsomt gjensyn med Premier League. I tillegg til Shelveys helt unødvendige utvisning ble Benitez tvunget til å bytte ut stopperparet før pause. Paul Dummett måtte ut med en strekkskade allerede etter sju minutter, mens debutanten Florian Lejeune hinket av banen med en vond ankel etter litt over en halvtime.

