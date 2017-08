Viking rotet bort viktig poeng mot Aalesund

sport

Tommy Høiland så lenge ut til å bli matchvinner etter sitt annet strake mål for klubben.

Hjemvendte Høiland fant nettmaskene etter et kvarter. Viking-veteranen André Danielsen fikk lagt elegant inn i feltet hvor Høiland hadde kommet seg fri fra sin oppasser og headet ballen i mål.

Det var Høilands annet mål på rad. Han reddet også ett poeng i 2-2-kampen hjemme mot LSK forrige helg.

God Austbø

Etter den gode åpningen fra Viking overtok de tangofargede initiativet i kampen fullstendig. Hadde det ikke vært for målvakten Iven Austbø kunne mye sett annerledes ut for Viking.

Austbø vartet opp med flere reaksjonsredninger og holdt hjemmelaget unna nettkjenninger. Nærmest mål for AaFK før utligningen på overtid var Vebjørn Hoff som hadde et skudd i rammeverket via Austbøs fingre.

– Vi åpnet bra, men sluttet å spille fotball. Vi må heve oss skal vi ri i land dette, sa målscorer Høiland til Eurosport.

Viking klarte å heve seg det lille ekstra som hindret at hjemmelaget fikk dominere så mye som de gjorde like før sidebytte. Gjestene var flinke til å ha mange nok spillere bak ballen og forsvarte seg tappert.

Sent

Laget var dessuten farlige når sjansen først bød seg på offensiven. Innbytter Steffen Ernemann hadde en kjempemulighet da han umarkert fikk storme inn i feltet å heade knallhardt like utenfor etter et frispark.

Tre minutter ut i ekstratiden fant Daníel Leó Grétarsson lagkamerat Thanasis Papazoglou inne i feltet. Grekeren fikk headet ballen i mål.

– Deilig at målet kom, men vi hadde et stort trykk mot dem mot slutten. Det er likevel ikke bra nok, sa Aalesunds Bjørn Helge Riise til Eurosport.

Riise var tilbake etter et lengre skadeavbrekk.

– Vi falt altfor dypt etter at vi tok ledelsen. Vi var også dype etter pause, men da hadde vi noen gode kontringer, sa Viking-trener Ian Burchnall.

AaFK kunne glede seg over det ene poenget, men laget har like fullt gått fem kamper uten en eneste seier i serien. Laget røk dessuten ut i cupen for Stabæk torsdag.

