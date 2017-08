Lokalavis: Frida Maanum til Linköping

sport

Den svenske lokalavisen melder at overgangen ble avtalt rett før det svenske overgangsvinduet stengte fredag, og at Maanum vil bli presentert så snart alt papirarbeid er unnagjort.

Maanum er et av de største talentene i norsk fotball. På sin 18-årsdag startet hun for Norge i EM-åpningskampen mot Nederland forrige måned. Hun fikk også et innhopp mot Danmark i den siste EM-kampen og fikk av landslagssjef Martin Sjögren attesten «best på banen» i den halvtimen hun spilte da.

I Linköping blir hun klubbvenninne med Kristine Minde. Hun slutter seg til de flere forsterkningene klubben har sikret seg i sommer. Den svenske landslagsstjernen Kosovare Asllani og den danske EM-sølvvinneren Nicoline Sørensen er også hentet, i likhet med den svenske U23-landslagsspilleren Anna Oscarsson.

Linköping er klubben Martin Sjögren trente med stor suksess inntil han i vinter ble Norges nye landslagssjef.

Allsvenskan for kvinner starter opp igjen til helgen etter EM-pausen.

